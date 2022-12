İtkin düşən iki məktəbli tapıldı - RƏSMİ

Yasamal rayonunda bir gündə iki məktəblinin itkin düşməsi ilə bağlı xəbər yayılıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) KİV və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev Metbuat.az-a bildirib ki, polis əməkdşları tərəfindən hər iki məktəblinin ailə üzvlərinə demədən getdiyi digər ünvanlarda olması müəyyən edilib.

DİN rəsmisinin sözlərinə görə, kriminal hal yoxdur.

Xatırladaq ki, dekabrın 6-da saat 15 radələrində Yasamal rayonu, M.Seyidov küçəsində yerləşən 21 saylı orta məktəbdə təhsil alan 2008-ci il təvəllüdlü X.Q. orta məktəbdən çıxdıqdan sonra itkin düşüb. Həmin gün saat 12 radələrində isə Yasamal rayonu, M.Bünyadzadə küçəsində yerləşən 153 saylı məktəbdən çıxan 2010-cu il təvəllüdlü A.Ş. itkin düşüb.

