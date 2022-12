"Rusiya ağlını itirməyib, nüvə silahının nə olduğunu bilir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Vətəndaş Cəmiyyəti və İnsan Hüquqlarının İnkişafı Şurasının iclasında Prezident Vladimir Putin deyib.

"Belə bir təhlükə artır, günahı niyə gizlətməliyik? Amma biz dəli deyilik, o silahı ülgüc kimi bütün dünyaya yelləmək fikrində deyilik", - deyə o qeyd edib.

