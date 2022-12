10 il əvvəl ölən qadını məzardan çıxardılar: ŞOK OLDULAR - FOTO (18+)

Dominikan Respublikasında yaşayan ailə 10 il əvvəl ölən qadını məzardan çıxarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ailə üzvləri ölən nənələrini məzardan çıxaranda heyrətə gəliblər. Cəsədin xarici görünüşünü nisbətən saxlaması diqqət çəkib. Cəsədin saçları, skeleti, dərisi sıradan çıxmayıb. Ailə üzvləri qadını geyindiriblər. İnsanlar cəsədi görmək üçün əraziyə gəlib. Ailə üzvləri cəsədi torpaqdan niyə çıxardıqlarını açıqlamayıblar.

Qeyd edək ki, bəzi Asiya ölkələrində cəsədlərin torpaqdan çıxarılaraq geyindirilməsi ilə bağlı ayin var. Dominikan Respublikasında belə ayinin olduğuna rast gəlinməyib.

