"Politico" Avropanın ən nüfuzlu 28 adamının reytinqini dərc edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, birinci yerdə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski dayanarkən, Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə "ilin uğursuzu" adını qazanıb.

Nəşr Prezidentin "ilin uğursuzu" seçilməsinin səbəbini də yazıb. Qeyd edilib ki, bu, Rusiyanın Ukraynaya hücumu ilə bağlıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.