Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko "Xalq Birliyi Günü ilə bağlı amnistiya haqqında" Qanunu imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qanuna əsasən 4,5 min insan cinayət cəzasından azad ediləcək.

Bundan əlavə, təxminən 4 min nəfərin cəza müddəti bir il azaldılacaq.

Qeyd edilib ki, amnistiya ekstremizm və terrorizmə görə həbs olunanlara şamil olunmur.

