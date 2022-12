Məşhur müğənni sağalmaz xəstəliyə tutuldu

Kanadalı məşhur müğənni Selin Diona sağalmaz nevroloji xəstəlik diaqnozu qoyulub.

Metbuat.az xarici medaiaya istinadən xəbər verir ki, instaqramda 54 yaşlı müğənni pərəstişkarlarına tez-tez spazmlardan əziyyət çəkdiyi bir xəstəliklə üzləşdiyini izah edib.

Bu yaxınlarda ona milyonda 1-də rast gəlinən "donmuş" insan sindromu adlı çox nadir nevroloji xəstəlik diaqnozu qoyulduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, "donmuş" insan sindromu nadir nevroloji xəstəlikdir. Bu xəstəlik gövdə və əzalarda əzələnin sərtləşməsi və əzələ spazmlarına səbəb olur. Çox səs-küy də spazmları artırır və nəticədə, xəstələr evdən çıxmağa qorxurlar, çünki küçənin səs-küyü spazmlara və yıxılmalara səbəb ola bilər.

