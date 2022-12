Türkiyə təhlükəsizlik qüvvələrinin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin şəxsi heyəti bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyində olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı tviter hesabında məlumat verib.

Diplomat şəxsi heyətin fəaliyyəti barədə məlumat aldığını, müzakirələr aparıldığını bildirib: “Allah onları qorusun, güclərini artırsın”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.