Putin Ukraynada döyüşən ruslara səsləndi: Mənim üçün qəhrəmansınız

“Ukraynadakı xüsusi əməliyyatda ön cəbhədə iştirak edənlər mənim və bütün vətəndaşlar üçün qəhrəmandır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib. O Kremldə təşkil edilən hərbçiləri mükafatlandırma mərasimində vətənə xidmət edən əsgərlərə təşəkkür edib. Putin deyib:

“Rusiyanı birləşdirən ideallara sadiqliyinizə görə sizə ürəkdən təşəkkür edirəm. Mən ön cəbhədə olanlara müraciət etmək istəyirəm. Mənim üçün bütün soydaşlarımız üçün hər biriniz bir qəhrəmansınız. Qələbələrlə dolu Rusiyanın şanlı tarixini yaradan əcdadlarımızın qarşısında baş əyirik. Hazırda döyüşlərdə iştirak edən, öz müqəddəratınımızı təyinetmə hüququnu müdafiə edən, soydaşlarımızın həyatını və ləyaqətini qoruyaraq öz döyüş borcunu şərəflə yerinə yetirən əsgər, zabit, könüllü və silahlı birləşmələrlə fəxr edirik”.

