Nüfuzlu qəzetin işçiləri tətil etdi

ABŞ-ın “New York Times” qəzetinin əməkdaşları 24 saatlıq tətil elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, işçilər müqavilə şərtlərindən narazıdır. Məlumata görə, işçilərin müqaviləsi ötən il yekunlaşıb. Tərəflər dəfələrlə bir araya gəlsələr də, müqavilə şərtləri ilə bağlı razılığa gələ bilmirlər. Bildirilir ki, qəzet məvaciblərə 12,5 faiz artım təklif edir. İşçilərin tələbi isə 24 faizdir. Həmçinin işçilər müqavilədəki digər şərtlərdən də narazıdır. Qəzet rəhbərliyi işçilərin tətil qərarından təəssüfləndiyini bildirib və məsələnin həlli üçün çalışdıqlarını ifadə edib.

Qeyd edək ki, “New York Times”də sonuncu dəfə tətil 40 il əvvəl olmuşdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.