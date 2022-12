Moskvada 1 nəfəri ölümü ilə nəticələnən yanğın 18 min kvadrat metr ərazini əhatə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, yanğın zamanı iri ticarət mərkəzinə ciddi zərər dəyib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

