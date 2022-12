Tanınmış ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə vəkil Aqil Layıc məlumat yayıb: "Baş Polis İdarəsi tərəfindən cinayət məsuliyyətinə cəlb edildi və hazırda barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi üçün Bakı şəhər Xətai Məhkəməsinə aparılır", - deyə o bildirib.

