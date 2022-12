AFFA İntizam Komitəsi "Neftçi" və "Qarabağ"ı cərimələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb hər iki klubun azarkeşlərinin Premyer Liqanın XVI turunda keçirilmiş Azərbaycan derbisində davranışları olub.

"Neftçi" fanatları təhqiredici ifadələr işlətdiyi üçün 4 min manat ödəyəcək. "Qarabağ" isə tərəfdarların pirotexniki vasitədən istifadə etməsinə görə 800 manat məbləğində cərimələnib.

Qeyd edək ki, qarşılaşma "Qarabağ"ın 4:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

