Xəbər verdiyimiz kimi, ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, DİN-in Mətbuat Xidmətindən bildirilib ki, vətəndaş Bəxtiyar Hacıyevin saxlanılması Bakı şəhər Baş Polis İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 221-ci (Xuliqanlıq) və 289-cu (Məhkəməyə hörmətsizlik etmə) maddələri ilə başlanmış cinayət işi ilə əlaqədardır.

Barəsində qətimkan tədbiri seçilmək üçün o bu gün məhkəməyə göndərilib.

