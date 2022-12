Ronaldinyodan cinsi həyatı ilə bağlı İNANILMAZ ETİRAFLAR: Hər oyundan əvvəl... / FOTO

Braziliyanın keçmiş futbolçusu Ronaldinyo cinsi həyatı ilə bağlı diqqətçəkən etiraflar edib.

Metbuat.az “Sports”a istinadən xəbər verir ki, Ronaldinyo "Barselona"da oynadığı vaxtda futbol qarşılaşmalarından əvvəl yaxınlıq etdiyini etiraf edib. O bildirib ki, belə etmək problem yaratmadı. Əksinə faydalı olub. Ronaldinyonun sözlərində görə, adətən baş məşqçilər oyuna 24 saat qalmış futbolçulara sekslə məşğul olmağı qadağan edirdi. Braziliyalı futbolçu isə bu təlimatlara məhəl qoymayıb. Ronaldinyo ilk dəfə xanımla 13 yaşında yaxınlıq etdiyini ifadə edib.

Qeyd edək ki, Ronaldinyo tez-tez əyləncəli partilər təşkil etməklə diqqət mərkəzinə düşür.

