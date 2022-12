Fotoqraf ABŞ-ın Vayominq ştatında buludların nadir görüntüsünü lentə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buludların nadir görüntüsü Bighorn dağlarının zirvəsində müşahidə edilib. Görüntü sosial mediada izlənmə rekordları qırır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.