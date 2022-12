Dünyaca məşhur oteldə rəzillik - Minlərlə müştərinin görüntüləri çəkilib / FOTOLAR

ABŞ-da dünyaca məşhur oteldə müştərilərin görüntülərinin gizlicə çəkildiyi məlum olub.

Metbuat.az "dailymail"ə istinadən xəbər verir ki, otelin əməkdaşı otaqlara gizli kameralar yerləşdirərək, 2 min müştərinin açıq görüntülərini lentə alıb. 54 yaşlı şəxs lentə aldığı görüntüləri internet səhifələrinə satıb. Məlumata görə, gizli kamera əşyanın içinə yerləşdirilib. Hadisənin üstü müştərilərdən birinin diqqəti sayəsində açılıb. Şübhəli nəzarətə götürülüb.

Məlum olub ki, oteldəki digər işçilərin məsələdən xəbəri olmayıb. Şübhəli gizli kameranı otaqlara tək yerləşdirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.