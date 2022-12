Arvadını göndərib evə başqa qadınları çağırdı: Səhər ayılanda şoka düşdü

Adı açıqlanmayan rus milyarder həyat yoldaşını və uşaqlarını evdən göndərərək, əylənmək üçün evə ikki dostunu və başqa qadınları dəvət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, evə gələn qonaqlar milyarderin evində soyğunçuluq edib. Məlumata görə, dostlar qadınlarla birgə əvvəlcə milyarderə çox miqdarda spirtli içki veriblər. Rusiyalı milyarder yuxu gedəndən sonra onlar evdəki bahalı əşyaları və pulları oğurlayıblar.

Rusiyalı iş adamı səhər yuxudan oynananda həyatının şokunu yaşayıb. O polisə şikayət edib. Evdən 250 min funt sterlinq və dəyərli əşyaların oğurlandığı məlum olub.

