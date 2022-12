Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ankarada Albaniyanın Baş naziri Edi Rama ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə dövlət başçısının Mətbuat Xidmətindən bildirilib.

Liderlər regional və ikitərəfli məsələləri müzakirə ediblər.

Qeyd edək ki, E.Rama dekabrın 8-də Azərbaycanda səfərdə olub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.