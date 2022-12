Rusiya Federasiyası "Nə? Harada? Nə zaman?" (Что? Где? Когда?) yarışmasının oyunçusu Rövşən Əsgərovu xarici agent siyahısına daxil edib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə müvafiq məlumat Rusiya Federasiyasının Ədliyyə Nazirliyinin saytında yerləşdirilib.

Bundan əlavə, 1 nəşriyyat və “Dojd” kanalının 1 əməkdaşı xarici agent siyahısına daxil edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.