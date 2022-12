DİN və DSX-nin birgə ƏMƏLİYYATI: İran vətəndaşları saxlanıldı

Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) və Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) əməkdaşlarının birgə həyata keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində dekabrın 9-u gecə saat 22 radələrində İran İslam Respublikasının Germi şəhərinin sakinləri Bədəli Reza İsa oğlu və Qafarzadə Mehdi Murtaza oğlu saxlanılıblar.

Bu barədə Mrtbuat.az-a DİN-in Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Onların üzərində olan bağlamaya baxış keçirilərkən 5 kiloqram marixuana, 360 ədəd psixotrop maddə olan pregabiox həbi, 100 ədəd actopentin həbi, 60 qram kokain və 1 ədəd bıçaq aşkar edilərək götürülüb.

Faktla əlaqədar müvafiq araşdırmalar aparılır.

