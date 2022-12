Türkiyə Silahlı Qüvvələri daha 2 terrorçunu zərərsizləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, terrorçulardan biri PKK/YPG-nin Afrin Azadlıq Qüvvələri adlanan qruplaşmasının liderliyində olan Fehmi Muhammeddir.

