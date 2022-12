"Traktor" klubunun sabiq futbolçusu Amir Nasr Azadani İranda baş verənlərə etiraz etdiyi üçün edam cəzasına məhkum olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun tviter hesabı məlumat yayıb.

Amir Nasr Azadani son olaraq 2021-ci ildə "İranjavan"ın formasını geyinib.



Xatırladaq ki, İranda aksiyalar səbəbindən 4 nəfər artıq edam edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.