Bakının Yasamal rayonunun bir hissəsində su kəsilib.

Bu barədə Metbuat.az-a "Azərsu"dan bildirilib.

Su kəmərində baş vermiş qəzanın aradan qaldırılması ilə əlaqədar Yasamal rayonunun bir hissəsinə (5 mərtəbə adlanan ərazinin yaxınlığı) içməli suyun verilişində fasilə yaranıb.

