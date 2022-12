Avropa İttifaqının Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin rəhbəri Peter Mixalko azad olunmuş ərazilərə səfəri ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, diplomat tviter səhifəsində paylaşımda deyib: "6 aydan sonra Ağalıda. Təsirli inkişaf! Burada yaşayan bir dostla, Möhübbət Səmədovla tanış oldum, ailəsi ilə birlikdə buraya ilk qayıdan ailə kimi xoşbəxt həyat qurub. Cənab Səmədova və ailəsinə xoşbəxtlik və firavanlıq arzulayıram!"

