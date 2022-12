Bu rayonda iki gün qaz olmayacaq

Biləsuvar rayonunda təbii qazın verilişi üç gün müddətinə dayandırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Report”un Muğan bürosuna rayon icra hakimiyyətindən məlumat verilib.

Bildirilir ki, dövlət proqramı çərçivəsində təbii qazın həcminin qəbul edilməsini, əhaliyə fasiləsiz və təhlükəsiz çatdırılmasını təmin etmək üçün “Astara-Qazməmməd” magistral qaz kəmərində aparılan təmir və yeni çəkilmiş boru hissəsinin mövcud qaz kəmərinə qoşulması işlərinə görə 13-15 dekabr tarixlərində qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.