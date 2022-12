Yerli icra hakimiyyəti başçılarının səlahiyyəti azaldılıb.

Bu, Prezident İlham Əliyevin Fərmanı ilə “Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə”yə Əlavəyə edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.

Fərmana əsasən, Gənclər və İdman Nazirliyinin yerli bölmələrinin rəhbərlərini həmin mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları ilə razılaşdıraraq yerli icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəyə təyin və vəzifədən azad etmək səlahiyyətini itirib.

