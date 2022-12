Bu rayonlarda qaz kəsildi

"Respublika ərazisində hava şəraitinin kəskin soyuması səbəbindən İmişli, Quba, Qusar, Lerik, Astara rayonları ərazisində bəzi kəndlərin qaz təchizatında fasilə yaranıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, "Azəriqaz" İB-nin Qəza-bərpa xidmətinin əməkdaşları qeyd olunan rayonlara ezam olunub.

Bildirilib ki, abonentlərin soyuq havada fasiləsiz qazla təmin olunmaları üçün Birlik bütün imkanlarını səfərbər edib:

"Kəskin hava şəraiti işin intensiv aparılmasına mane olur, amma buna baxmayaraq qazı kəsilən 5000 abonentin probleminin həlli istiqamətində ciddi addımlar atılır".

