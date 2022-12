"Bacını fermaya gətir, yoxsa..." - Qəbələdəki dəhşətli cinayətin TƏFƏRRÜATI

Qəbələ rayonunda 2003-cü il təvəllüdlü Sərxan şəxsi münasibətlər zəminində münaqişə zamanı 1987-ci il təvəllüdlü həmkəndlisi Rəhimi (adlar şərti verilib – red.) qətlə yetirib.

Metbuat.az teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, Rəhim Sərxanın bacısı Aydanla ailə həyatı qurmaq istəyib. Amma qızın valideynləri bu nikaha razılıq verilməyiblər.

Aydan başqa şəxslə nişanlanıb, 17 oktyabr 2021-ci il tarixə toy mərasimi təyin olunub.

Rəhim Aydanla nikahına ailə üzvlərinin razılıq verməsinə nail olmaq üçün Sərxanın lüt şəkillərini yaymaqla şantaj edib, toy məclisini pozmaqla hədələyib.

Evlilik istəyi və qisas

Buna görə də Sərxan qisas məqsədilə Rəhimi öldürmək qərarına gəlib. O, Rəhimə zəng edib, məsələni aydınlaşdırmaq üçün görüş barədə razılığa gəlib.

Sərxan işlədiyi “Lalə” şadlıq sarayından bıçaq götürərək çantasına qoyub. Oktyabrın 9-da saat 20 radələrində Qəbələ rayonu Tikanlı kəndi yaxınlığında. çay kənarında “Rama” adlanan ərazidə yerləşlən “Köhnə Ferma” anbar tikilisinin içərisində görüşüblər.

Sərxan cinsi orientasiyasının düzgün olmadığını bildiyi Rəhimin təklifilə onun passiv, özünün isə aktiv formada əlaqəyə girməyə razı olduğunu bildirib.

41 bıçaq zərbəsi və qətl

Bu zaman Sərxan Rəhimə tikilinin içərisində girişdən sol tərəfə çəkilməyi təklif edib. Divarın dibinə keçərkən yerdən götürdüyü daşla Rəhimin müqavimətini qırmaq üçün onun başının arxa nahiyəsinə 2 zərbə endirib.

Sonra əl çantasındankı bıçaqla ona çoxsaylı zərbələr vurub. 41 bıçaq xəsarəti alan Rəhim hadisə yerində ölüb.

Sərxanın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü (xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla adam öldürmə) maddəsi ilə ittiham elan edilib.

Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Sərxan ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, Rəhimi 2019-cu ildən birlikdə futbol oynayarkən tanıyıb: “Rəhimlə münasibətlərimiz yalnız sms və vatsap vasitəsi ilə yazışmaqdan, bir neçə dəfə kafedə görüşərkən birlikdə içki içməkdən ibarət olub”.

“Lüt şəkillərimin olduğunu bildirdi”

Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, 2020-ci ildə Rəhimin atası Əli və əmisi onlara bacısı Aydanı istəmək üçün elçiliyə gəlib:

“Atam bacımı Rəhimə vermək istəmədi. Bacımın özü də Rəhimi istəmədi, Vahid adlı Qəbələ şəhər sakini ilə nişanlandı. 2020-ci ilin payız aylarında saat 15 radələrində Rəhimlə kənd ərazisində görüşdük. Rəhim mənə gəzməyi təklif etdi. Əlimdə dolu pivə şüşəsi vardı. Birlikdə oturarkən təbii ehtiyacımı ödəmək üçün içdiyim koka-kola butulkasını oraya qoyub uzaqlaşdım. Bir neçə dəqiqə sonra geri qayıtdım, koka-kolanı içməyə davam etdim.

Orada yuxuladıqdan 2-3 saat sonra ayıldım, əynimdə heç bir paltar olmadığını, lüt qaldığımı gördüm. Rəhimə zəng etdim, mənə nəsə edənə nalayiq söyüşlər söydüm. Rəhim isə mənə heç nə etmədiyini dedi, buna görə and içdi. Ancaq lüt şəkillərimin olduğunu bildirdi”.

“Bacını mənə gətirməsən...”

Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, bundan 2-3 ay sonra Rəhim ona zəng edib və təkid etdiyi üçün kənd ərazisindəki Köhnə ferma adlanan “Rama” deyilən ərazidə görüşüb:

“Şəkilləri silməsi müqabilində ona pul təklif etdim. Rəhim pulu götürmədi. Mənə qoyun soymaq üçün tikilinin içərisindəki dəmir konstruksiyaya təsərrüfat ipi asdırdı. Sonra biz həmin ərazidən aralaşdıq. Onunla hərdən sms vasitəsi ilə yazışırdıq.

Evdə Rəhimlə hər hansı təmasımın olduğu bilinməməsi üçün onun adını “Ürəyim” kimi telefonumun yaddaşına qeyd etdim. Gecə saat 2 radələrində Rəhim mənə zəng etdi. Bildirdi ki, əgər bacını mənə qaçırmaq üçün gətirməsən, özümü həmin kəndirdən asıb, sənə görə asdığımı qeyd edərək öldürəcəm. Mən isə təəcüblənərək narazılıq etdim”.

Sərxanın ifadəsinə görə, Rəhimin təkidlə onu qapı ağzına çağıraraq orada görüşüblər: “Rəhim məndən bacımı gətirib-gətirmədiyimi soruşdu. Rəhimə “peysər” olmadığımı, bacımı gətirməyəcəyimi dedim. Rəhim getdi. Ancaq hadisə haqda atama danışdım. Atam mənə əsəbləşdikdən sonra yatdıq.

Səhəri gün atamla Rəhimin yaşadığı evə getdik. Atam onun atası Əliyə iradını bildirdi və Rəhimin hərəkətləri barədə danlışdı. Əli də oğluna iradını bildirdi, bizdən uzaq durmasını istədi. Bundan sonra Rəhimlə yalnız telefon vasitəsi ilə münasibətimiz davam etdi”.

Sərxanın ifadəsinə görə, oktyabrın 9-u, saat 18.30-da ofisiant işlədiyi “Lalə” şadlıq sarayından çıxıb taksi ilə Bum qəsəbəsinə gəlib: “Yolda taksidən düşdüm və 15 dəqiqə piyada gələrək Tikanlı körpüsünü keçdim. Saat 20 radələrində Rəhim mənəa zəng etdi, Tikanlı-Uludaş şosse yolunun sol istiqamətində çay kənarı ərazidə yerləşlən Köhnə fermanın içərisindəki “Rama” deyilən yerdə olduğunu dedi, bacımla bağlı söhbəti həll etmək üçün təkidlə oraya gəlməyimi istədi.

Həmin vaxt üzərimdə içərisində işdə salat doğramaq üçün istifadə etdiyim mətbəx bıçağı olan idman çantası vardı. Rəhimlə "Rama" adlanan yerin içərisində görüşdük. İçəri çox qaranlıq idi. Ferma istifadə edilmədiyi üçün içərini kol-kos basmışdı.

Rəhim məni görən kimi əsəbi şəkildə gödəkçəsini çıxardı, yumruqla üzərimə gəldi. Çantamı girişə qoyaraq əynimdə olan jaketimin və gödəkçəmin cırılmaması üçün çıxardım. Rəhim mənə bacımı niyə gətirmədiyimi soruşdu və üstümə qışqırdı”.

Sərxan bildirib ki, bundan əsəbiləşib və Rəhimin üzərinə cumub: “Rəhim fiziki cəhətdən məndən daha güclü olduğuna görə məni tikilinin divarına sıxaraq boğazımdan tutdu. Bildirdi ki, cinsi əlaqə istəyir, imtina etsəm məni öldürəcək. Özümü razılaşmış kimi göstərdim. Bildirdim ki, yaxşı keç. Niyyətim isə Rəhimi öldürmək idi”.

“Yalandan razılşadım...”

Təqsirləndirilən şəxs deyib ki, bundan sonra onlar girişdən sol tərəfdə tikilinin dibinə keçiblər: “Mən əl çantamı da özüm ilə götürdum. Rəhim qarşıda divarın dibinə keçib hazırlaşdı. Həmin an gözümə dəyən iri daş parçası ilə Rəhimin baş nahiyəsindən iki dəfə zərb vurdum. Daş əlimdən yerə düşdü. Rəhim qışqıraraq üzü üstə yerə yıxıldı. Dərhal arxaya çevrilərək yaxınlıqda olan çantadan bıçağı çıxardım. Bu zaman Rəhim ayağa qalxdı və mənə tərəf çevrildi.

Bıçaqla Rəhimin sinə nahiyəsinə ürəyi istiqamətinə vurdum. Təkrar zərbə endirmək üçün bıçağı onun bədənindən çıxarmaq istədim. Rəhim əlimdəki bıçağın kəsici hissəsindən tutdu və onu əlimdən aldı. Ayağımla ayağına zərbə ilə vuraraq onu yerə yıxdım, bıçağı əlindən aldım. Üzü üstə kolluğa yıxılmış vəziyyətdə baş və kürək nahiyəsindən bıçaqla zərbələr vurmağa başladım. Təxminən 20-25 zərbədən sonra qışqırdığını gördüm.

Ətrafda adam olduğunu güman edərək eşitməsinlər deyə və öldüyündən əmin olmaq üçün boğazının sol tərəfindən şah damarını kəsdim. Sonra qulağının yarısını kəsdim, “məni şantaj edənin dalını belə-belə edərlər” deyərək şalvarını aşağı çəkdim. Rəhimə qarşı hər hansı seksual və digər təhqiramizi hərəkət etmədim. Bundan sonra paltarlarımı və bıçağı götürərək hadisə yerindən uzaqlaşdım”.

“Peşmanam”

Sərxan qeyd edib ki, hadisə yerindən təxminən 250 metr getdikdən sonra bıçağı kolluq əraziyə atıb: “Orada keçən arxda əlimin və qolumun qanını yudum. Sonra bir maşının hadisə yerinə tərəf gəldiyini gördüm. Buna görə kolluqda gizləndim. Sonra birbaşa evimizə getdim.

Evdə heç kim yox idi, hamı Nigar xalamgildəydi. Paltarlarımı dəyişdikdən sonra mən də xalamgilə getdim. Sonradan paltarlarımı və bıçağı istintaqa təqdim etdim. Törətdiyim əməldən peşmanam”.

“Oğlumu öldürəcəyini də dedi”

Cinayət işi üzrə zərərçəkmiş Rəhimin anası və hüquqi varisi Vəsilənin sözlərinə görə, oğlu əqli qüsurlu və 3-cü qrup əlil olub: “Rəhim uzun müddət idi ki, Vəlinin qızı Aydanı sevdiyinə görə təxminən 1 il əvvəl həyat yoldaşım Əli ilə onlara elçiliyə getdik. Ancaq Vəli qızı ilə Rəhimin yaş fərqi çox olduğunu əsas gətirərək buna razılıq vermədi.

Rəhim əl çəkməyərək qızın qardaşı Sərxanla münasibət qurmağa başladı. Rəhim bir neçə dəfə hətta bacısının şəkillərini də ona göndərib, bacısını 100 manat müqabilində ona ərə verilməsinə çalışacağını söyləyib. Buna görə Vəli bizim evimizə gəldi, hətta Rəhimi oğlu Sərxanla birlikdə öldürəcəyini də dedi”.

“Oğlumun qətlə yetirildiyi məlum oldu”

Hüquqi varisin sözlərinə görə, oktyabrın 9-da Rəhim yuxudan qalxaraq səhər yeməyini yeyib və bütün gün evdə olub: “Arabir qoyunları otarmaq üçün “Rama” deyilən əraziyə apararaq geri gətirdi. Saat 17 radələrində yenidən evdən çıxdı, daha geri qayıtmadı. Axşam saatlarında həyat yoldaşım oğluma zəng etdi. Oğlum atasına körpünün üstündə olduğunu, hava aldığını və bir azdan evə gələcəyini dedi.

Axşam yenidən 2 dəfə Rəhimə zəng etsək də, telefonu açmadı. Sonra polis şöbəsindən Əliyə zəng gəldi, köhnə fermanın içərisindəki “Rama” deyilən əraziyə gəlməyini istədilər. Əli oraya getdikdən sonra oğlumun bıçaqlanaraq öldürüldüyünü, tikilinin içərisində olan meyiti kafedə işləyənlərin tapdığını bildirdi. İki gün sonra oğlumun Sərxan tərəfindən qətlə yetirildiyi məlum oldu”.

Bu cinayət işinə Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb. Sərxan 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onun cəzasını ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməsi müəyyən edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.