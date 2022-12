İtaliya Prezidenti Sercio Mattarellanın koronavirusa yoluxub

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ANSA agentliyi məlumat yayıb

Onun COVID-19 testi müsbət çıxıb.

Bildirilib ki, 81 yaşlı prezidentin iştirakı ilə keçirilən bütün tədbirlər təxirə salınıb.

