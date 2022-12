Müğənni Mətanət Əsədova "Zaurla Günaydın" proqramında şəxsi həyatı ilə yeni açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi efirdə eşq yaşadığını etiraf edib.

"Qayınanam efiri sevmir, utancaq adamdır. Alınsın, elə edəcəm ki, heç kim bilməsin. Nəfisdən qorxuram, başqa heç nədən çəkinmirəm. Onu dəli kimi sevirəm. Elə bil ikinci Mətanətdir. Çox təmkinli, yaxşı insandır. Övlad istəyirəm" deyə, Əsədova əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.