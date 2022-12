Moskvanın "Şeremetyevo" hava limanını su basıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə yerindən görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Hadisənin B terminalında baş verdiyi bildirilib. Orada həyəcan siqnalı işə düşüb və içəriyə su daxil olmağa başlayıb.

Qeyd edək ki, Moskvada əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən çox sayda aviareys ləğv olunub.



