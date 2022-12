Dünən axşam saatlarından başlayaraq Daşkəsən, Gədəbəy və Göygöl rayonlarına qar yağıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Göygöl rayonunda qarın qalınlığı 3-4 santimetrə çatıb.

Daşkəsənin Xoşbulaq, Qaraqullar, Təzəkənd, Çıraqlı, Əmirvar, Qabaqtəpə, Astaf, Alaxançallı kəndləri ağ örpəyə bürünüb.

