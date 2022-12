Türkiyənin Antalya şəhərində uzunmüddətli yağışlı hava şəraiti nəticəsində mərkəzi bölgələri su basıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Antalyanın Kumluca rayonu ərazisində evlər və müxtəlif obyektlər güclü yağışdan zərər görüb.

Məlumata görə, təhsil müəssisələri fəaliyyətini dayandırıb, elektrik enerjisinin verilişində problemlər yaranıb.

Hazırda fövqəladə hallar orqanları ərazidə fəaliyyətini davam etdirir.

