Yüksək vəzifələrdə çalışan məmur qəfil öldü - FOTO

Gənclər və İdman Nazirliyində bir sıra vəzifələrdə çalışmış Qiyas Nəcəfov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin idarə rəisi Nəcəf Nəcəfov məlumat verib:

"Uzun müddət Nizami rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi, Respublika Bədən Tərbiyəsi və İdman Mərkəzinin direktoru, Uşaq-Gənclər İdman Məktəbinin rəhbəri vəzifələrini icra etmiş, dostum Qiyas Nəcəfovun vaxtsız vəfatından kədərləndiyimi bildirirəm və mərhumun ailəsinə, yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verirəm", - deyə o məlumatda qeyd edib.

