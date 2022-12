Türkiyənin Ədalət və İnkişaf Partiyası (AK Parti) sədrinin müavini Binəli Yıldırım ümumilli lider Heydər Əliyevin vəfatının 19-cu ildönümü münasibətilə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə tviter hesabında paylaşım edib.

“Vəfatının 19-cu ildönümündə Azərbaycanın keçmiş Prezienti Heydər Əliyevi rəhmətlə anırıq. Ruhu şad, məkanı cənnət olsun”, - paylaşımda bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.