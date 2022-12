Avropa Birliyi İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının xarici və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Cozef Borell açıqlama verib. O bildirib ki, qadağalar sərt olacaq. Borellin sözlərinə görə, Avropa Birliyi İranın Rusiyaya silah tədarükündən və nümayişçilərə qarşı davranışından narahatdır. Avropa Birliyi İranın etirazçıları edam etməsini qınayıb. Borell dinc aksiyaları dəstəkləyən iranlı qadınlarla həmrəy olduğunu ifadə edib.

