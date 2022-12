"Türkiyəni fikrindən daşındırmaq istəyirik" - Rusiyadan açıqlama

“Rusiya Türkiyəni Suriyada antiterror əməliyyatı keçirmək fikrindən daşındırmaq istəyir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident Vladimir Putinin Yaxın Şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Mixail Boqdanov belə açıqlama verib. O bildirib ki, məsələ ilə bağlı Türkiyə tərəfi ilə danışıqlar davam edir. “Türkiyəni Suriyada hərbi əməliyyat keçirməməyə razı salmaq üçün səylərimiz davam edir” - Boqdanov deyib.

Qeyd edək ki, Türkiyə ordusu Suriyada hava əməliyyatından sonra quru əməliyyatlarına hazırlaşır. Rusiya tərəfi iddia edir ki, Suriyanın şimalında hərəkat vəziyyəti gərginləşdirə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.