"Kişilər yumruq yemək üçün qapıma düzülüb" - Hər tərəfdən gəlirlər / FOTOLAR

Keçmiş model Sofia Larissa Veisse evində idman zalı qurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, modellik fəaliyyətindən sonra boks müəlliməsi kimi fəaliyyət göstərən Sofianın çox sayda şagirdi var. Braziliyalı keçmiş model bildirib ki, onun dünyanın hər yerindən müştəriləri var. Məlumata görə, onun şagirdlərinin əksəriyyəti kişilərdir. “Kişilər yumruq yemək üçün mənə pul ödəyirlər” deyən Sofia ilə məşq etmək istəyənlərin sayı çoxdur.

Qeyd edək ki, model fəaliyyətini dayandıran Sofia, bir müddət döyüş sənətləri üzrə dərslər alıb. Ardınca o özü idman müəllimi olmaq qərarına gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.