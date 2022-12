Saatlıda şadlıq sarayında meyit aşkarlanması ilə bağlı rayon prokurorluğunda araşdırmalara başlanılıb.

Metbuat.az bu barədəBaş Prokurorluğa istinadən xəbər verir.

Qeyd edilib ki, rayon sakini, 1975-ci il təvəllüdlü İsmayıl İsayevin şadlıq sarayında meyit aşkarlanması ilə bağlı hazırda Saatlı Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Xatırladaq ki, İ.İsayevin meyiti şadlıq sarayında toydan sonra stolun altında aşkar edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.