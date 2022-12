Türkiyənin vitse-prezienti Fuat Oktay müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, dünyaşöhrətli siyasi xadim, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin vəfatının 19-cu ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə tviterdə paylaşım edib.

“Can Azərbaycanın ümummilli lideri, mərhum Heydər Əliyevin əziz xatirəsini vəfatının 19-cu ildönümündə ehtiramla anıram. Ruhu şad, məkanı cənnət olsun”, - paylaşmda bildirilib.

