Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Kamal Kılıçdaroğlunun “İgid polislərimiz əmr gözləyir” paylaşımı Türkiyədə müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, daxili işlər naziri Süleyman Soylu Kılıçdaroğluna sərt etiraz edib. Nazir yazılı açıqlamasında bildirib ki, bundan əvvəl dəfələrlə polisləri təhqir edən Kılıçdaroğlu indi onlara “igid” deyərək ikiüzlü siyasət yürüdür.

Süleyman Soylu paylaşımında “Buqələmun Kılıçdaroğlu” deyə yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.