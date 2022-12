"Mövcud vəziyyət dəyişməsə, hərbi əməliyyatlar keçirilə bilər" - Politoloq

“Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarının və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə bu gün Şuşa- Xankəndi yolunda keçirilən aksiya və Azərbaycanın ərazilərində müvəqqəti olaraq yerləşdirilmiş rus sülhməramlılarının nümayiş etdirdikləri davranış tərzi artıq onlarla bağlı müvafiq bir sıra addımların atılmasını zəruri edir”.

Bu fikirləri Metbuat.az-a açıqlamasında Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, politoloq, dosent, AMEA-nın Qafqazşünaslıq İnstitutunun Qafqaz siyasəti şöbəsinin rəhbəri Elnur Kəlbizadə deyib. Politoloq hesab edir ki, rus sülhməramlılarının bu tərzdə özbaşına davranışları, eyni zamanda, hələlik müvəqqəti olaraq onların nəzarəti olan ərazilərdəki erməni əhalisinin bəzi davranışları, bu ərazilərə təxribatçıların buraxılması, eyni zamanda həmin ərazilərin təbii sərvətlərinin qanunsuz istismarına qarşı davamlı olaraq hətta kütləvi aksiyaların keçirilməsini zəruridir.

“Azərbaycan Respublikası demokratik bir dövlətdir və bu dövlətdə, insanların sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin olunması Azərbaycan dövlətinin səlahiyyətində olan bir məsələdir. Bu cür toplantıların, insanların hərəkət azadlığının məhdudlaşdırılması hansısa kənardan gətirilmiş sülhməramlının səlahiyyətində olan bir məsələ deyil. Xankəndi Azərbaycan torpağıdır və azərbaycanlılar da istədikləri şəkildə hərəkət etmək hüququna malikdirlər və mən hesab edirəm ki, bu cür aksiyalara nəyinki qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, eləcə də digər sahələrdə çalışan insanlar da qoşulmalıdırlar. Biz bilirik ki, hal-hazırda müvəqqəti olaraq Rusiya sülhməramlılarının yerləşdiyi ərazidə çoxsaylı Azərbaycanın maddi mədəniyyətinə aid tarixi abidələri var. Biz bu gün onların hansı vəziyyətdə olmasından məlumatsızlıq və yaxud da çox məhdud şəkildə müəyyən məlumatlar var. Azərbaycanın elm adamları, tədqiqatçılar, eyni zamanda müxtəlif dini konfessiyaların nümayəndələri bu cür abidələrlə tanış olmalıdırlar. Elm adamlarının müəyyən tarixi abidələrə baxış keçirmək haqqına sahibdirlər”.

E.Kəlbizadə xüsusilə vurğuladı ki, bu cür aksiyalara elm adamları ilə yanaş tədqiqat aparmaq istəyən digər peşə sahibləri də cəlb olunmalıdırlar.

“Tədricən bu şəkildə humanitar xarakterli təzyiq alətlərindən istifadə edərək həm Rusiya sülhməramlılarını Azərbaycan qanunlarına əməl etməyə məcbur etmək, həm də oradakı hansısa başıpozuq təxribatçı dəstələrin özbaşına hərəkət etməsinin qarşısı almaq olar. Bu istiqamətdə atılan addımlar birmənalı şəkildə Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən dəstəklənir. Hesab edirəm ki, Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinə göndərməyə cəhd göstərdiyi təxribatçılar da bundan sonra özbaşına davranışların nə ilə nəticələnəcəyini başa düşməlidirlər”.

Baş verənlərin müqabilində Bakı hansı addımı atacaq?

Sualımıza cavab olaraq politoloq Turan Rzayev bildirdi ki, rəsmi Bakı nə torpaqlarımızın istismarına, nə də Rusiya sülhməramlılarının bu qanunsuz əmələ göz yummasına icazə verəcək.

“Bunun üçün Azərbaycan tərəfi iki ciddi addım atdı. Birincisi, 10 dekabr tarixində faydalı qazıntıların qanunsuz istismar olunduğu əraziyə Azərbaycan nümayəndələrinin səfər etmək cəhdinə maneə törədilməsinə etiraz olaraq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyaya nota təqdim etdi. İkincisi, Laçın-Şuşa yolunun bir hissəsində azərbaycanlı aktivistlər və ekologiya üzrə qeyri-hökumət təşkilatları etiraz aksiyaları təşkil etdi. Bu, rəsmi Bakının son yumşaq xəbərdarlığıdır”.

Politoloq qeyd etdi ki, ilin sonlarınadək erməni silahlılarının terror təxribatları və qanunsuz fəaliyyət sonlanmasa, rəsmi Bakı daha ciddi addımlar ata bilər.

“Söhbət “Qisas” əməliyyatı və ya bu ilin mart ayında təşkil edilən Fərrux əməliyyatına bənzər növbəti prosesin icrasından gedir. Mövcud vəziyyət dəyişməyəcəyi təqdirdə 2023-cü ildə də bənzər formada hərbi əməliyyatların keçirilməsi mümkündür”.

