Yol polisi sürücülərə çağırış etdi

Bakı şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qurumun baş inspektoru Araz Əsgərli bildirib ki, sürücülər yağışlı havada diqqətli olmalı, “Yol hərəkəti haqında” qanunun tələblərinə riayət etməlidirlər.

“Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı indiyədək Fəxri xiyabana insan axını davam edir. Yollarda günün pik saatları olmağına baxmayaraq, hər bir istiqamətdə hərəkət tənzimlənir. Mikayıl Müşfiq küçəsi, Parlament prospekti istiqamətində hərəkət sıxdır. Hazırda hərəkətin tənzimlənməsi üçün yol polisi əməkdaşları səfərbər olunublar”, - o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.