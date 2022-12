Azərbaycanlı aktivistlər və ekologiya üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin Şuşa ərazisində Rusiya sülhməramlılarının nəzarətində olan yolun bir hissəsində keçirdiyi aksiya davam edir.

Metbuat.az İctimai TV-yə istinadən xəbər verir ki, aksiya iştirakçıları sülhməramlıların qarşısında Azərbaycan xalq mahnısı olan “Sarı gəlin”i ifa ediblər.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.