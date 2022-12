Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanlı aktivistlər və ekologiya üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin Şuşa ərazisində Rusiya sülhməramlılarının nəzarətində olan yolun bir hissəsində keçirdiyi aksiya davam edir.

Metbuat.az aksiyadan canlı yayımı təqdim edir:

