İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov yeni növ koronavirus infeksiyasına (COVID-19) yoluxub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İnnovasiya Sammitində məlumat verilib.

Tədbirin aparıcısı qeyd edib ki, nazir koronavirusa yoluxduğundan tədbirə onlayn formatda qatılır.

