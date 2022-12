Sülhməramlıların başçısı ermənilərlə danışığı rədd etdi

"Rusiya sülhməramlıları bildiriblər ki, azərbaycanlıları zorla oradan çıxarmaq fikrində deyillər".



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın "Hraparak" nəşri yazıb. Nəşr qeyd edib ki, Rusiya sülhməramlıları bildiriblər ki, hazırda danışıqlardan söhbət getmir və bu, həm də azərbaycanlıların tələbidir. Yazıda həmçinin qeyd edilib ki, dünən Xankəndidəki separatçıların qondarma "deputatları" sülhməramlıların komandiri, general Andrey Volkovla görüşmək istəsələr də, Volkov təklifi rədd edib:

"Sülhməramlılar bildiriblər ki, problem siyasi həll tələb edir və azərbaycanlıları oradan çıxarmaq üçün güc tətbiq etmək fikrində deyillər. Sülhməramlılar hazırda "yuxarıdan" qərar gözləyirlər və ona uyğun davranacaqları gözlənilir", - Hraparak yazıb.

