Yusif Məmmədəliyev adına 31 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Məmmədova Faidə Məhəmməd qızı vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məktəb məlumat yayıb.

"Sumqayıt şəhər Yusif Məmmədəliyev adına 31 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Məmmədova Faidə Məhəmməd qızının vaxtsız vəfatından kədərləndiyimizi bildirir, məktəb rəhbərliyi və kollektivi adından ailəsinə dərin hüznlə baş sağlığı veririk", - deyə məlumatda qeyd olunub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.