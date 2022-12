Bakıda bir evdən 15 min manatlıq qızıl oğurlanıb

Bakıda evdən 15 000 manatlıq qızıl oğurlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, dekabrın 5-dən 6-na keçən gecə paytaxtın Xəzər rayonunun Şüvəlan qəsəbəsindəki evlərin birindən 15 000 manat dəyərində qızıl-zinət əşyalarının qeyri-aşkar şəraitdə oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub.

Xəzər Rayon Polis İdarəsinin 1-ci Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində oğurluq əməlində şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini Elçin Babayev müəyyən olunaraq saxlanılıb.

Araşdırma aparılır.

