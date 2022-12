Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan sabah ABŞ-yə səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı "Sputnik Armenia"yayıb.

O, Hindistanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrliyi çərçivəsində Nyu-Yorkda keçiriləcək "İslah edilmiş çoxtərəfliliyə yeni istiqamət" adlı nazirlər görüşündə iştirak edəcək.

